René Graafsma: 'Politie helpt met verkrijgen camerabeelden laatste uren Dascha'

HILVERSUM - Volgens René Graafsma, vader van de in 2015 overleden Dascha (16), bemiddelt de politie momenteel in de gesprekken tussen hem en het Openbaar Ministerie. Graafsma bivakkeert al sinds dinsdag op het politiebureau in Hilversum, in de hoop camerabeelden van de laatste uren van zijn dochter van het OM te verkrijgen. Een woordvoerder van de politie spreekt tegen dat er bemiddeld wordt. "De politie gaat hier niet over. Het is iets tussen hem en het OM."

"Er zijn op dit moment gesprekken gaande tussen het OM en mij, met bemiddeling van de politie. Ze bieden ook echt de helpende hand", vertelt Graafsma aan NH Nieuws. Om op het bureau van Hilversum te gaan slapen, was volgens hem een bewuste keuze. "Omdat ik weet dat achter alle deuren hier, er ontzettend veel steun is voor de zaak, zonder dat dat ooit hardop kan worden uitgesproken. Ik ervaar dat in het hele proces: de politiemensen zijn nu met ons bezig om te zorgen dat er een oplossing komt."

Lijnrecht tegenover elkaar

Het OM en Graafsma staan volgens hem nog steeds 'lijnrecht' tegenover elkaar. "Wij als ouders kunnen inzage krijgen in het dossier, maar de onderzoekers, die met afstand en deskundigheid naar het dossier kunnen kijken, die krijgen geen toegang. Dat wordt allemaal juridisch verpakt onder rouwverwerking en daar moet je het dan mee doen."

Joey Roelofs, leider van het onderzoeksteam TDO (Team Dascha Onderzoek), benadrukt dat TDO de beelden zelf wil zien. "Absoluut. Wij willen voldoen aan allerlei afspraken wat betreft privacyrechten en getuigenbescherming. Daar willen wij ook voor tekenen, maar daar gaat het OM niet op in, helaas."

Waarheid voor Dascha

Hij begrijpt de houding van het OM niet. "In beginsel gaat het om het recht op de waarheid voor Dascha. Die is ontnomen, omdat zij geen onderzoek hebben gedaan. Zolang het OM zich verschuilt achter allerlei regels en in juridische kaders praat, zeg ik: 'prima, ik doe geen onderzoek'. Maar doe het dan zelf en doe het goed, want zonder onderzoek is er ook geen conclusie mogelijk."

Zolang de toedracht van de dood van Dascha niet duidelijk is, blijft het een open wond die nooit tot een litteken kan komen. Graafsma hoopt dat hij niet te lang meer hoeft te bivakkeren op het bureau. "Maar we gaan niet eerder stoppen dan het resultaat - het toegankelijk maken van het materiaal voor de echte onderzoekers - is bereikt."

Onderste steen boven

Roelofs benadrukt die wens nog eens. "Ik wil de onderste steen boven en ik geef niet op totdat ik van elke seconde weet waar Dascha die nacht was. Ik moet hoop blijven houden dat dat kan, anders verlies ik al mijn geloof in deze rechtsstaat."

Reactie politie

Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland laat weten dat er wel met Graafsma wordt gepraat op het bureau, maar dat er niet wordt bemiddeld. "Het zou raar zijn als we hem niet te woord staan en hem geen koffie geven, dus dat doen we ook. De gesprekken zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat hij met een goed gevoel de deur uit kan gaan, maar over de inhoud gaan wij niet. Het is iets tussen hem en het OM."



De politie zet Graafsma niet op straat, want dat is 'inhumaan'. De politie hoopt dat hij zo snel mogelijk weer naar zijn eigen bed kan. De woordvoerder zegt ook nog dat er geregeld mensen op het politiebureau zitten, ook 's nachts, en daar niet worden weggestuurd.