Stroomstootwapen vermomd als telefoon in beslag genomen Foto: Politie Zaanstreek

ZAANDAM - De politie in Zaandam heeft afgelopen weekend een opvallend stroomstootwapen in beslag genomen. Het wapen ziet er op het oog uit als een Samsung-telefoon, maar is een stuk minder onschuldig.

De politie kwam het wapen tegen toen ze de auto van een Zaandammer controleerden. Ze zagen aan de bovenkant van het 'toestel' dat er iets niet klopte. Na onderzoek bleek al snel dat het geen telefoon was, maar een stroomstootwapen. Het wapen is in beslag genomen en de verdachte is aangehouden. Hij kreeg een boete van 700 euro. Het wapen wordt vernietigd.