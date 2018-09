Willem Gomes, de 'eenzame communist van Heiloo', is overleden

HEILOO - Jarenlang was Willem Gomes het enige communistische raadslid van Heiloo en streed hij voor de belangen van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN. Gisteravond overleed hij op 82-jarige leeftijd aan een hersenbloeding.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

In de regio stond hij bekend als een van de weinige communisten: hij was mogelijk zelfs de enige in de wijde omgeving. Gomes was een kleurrijk persoon en droeg met trots zijn liefde voor het communisme uit. Elk jaar hing hij bijvoorbeeld op de Dag van de Arbeid (1 mei) de rode vlag met hamer en sikkel uit aan de gevel van zijn huis.

Gomes deed in 2016 zijn verhaal tegenover Trouw. In dat artikel werd hij gekscherend de "eenzame communist van Heiloo" genoemd. Hij verhaalde over de moeilijkheden die hij ervoer bij het vinden van medestanders.

'Wéér alleen'

Zo stond hij in 2002 en 2006 als enige op de verkiezingslijst voor de NCPN, al kreeg hij in 2006 genoeg stemmen om twee zetels op te eisen. De twee verkiezingen erna stonden wel voldoende personen op de lijst, maar mislukten zijn pogingen alsnog om extra raadsleden voor de NCPN te krijgen: "Sindsdien is het weer het oude liedje: wéér alleen."

Gomes bleef echter strijdbaar, en was geliefd bij Heilooërs omdat hij mensen met problemen persoonlijk hielp.