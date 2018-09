Nieuwe locatie PostNL in Almere levert 400 banen op

ALMERE - Een nieuw sorteercentrum van PostNL in Almere levert 400 nieuwe banen op. Vanuit die locatie wil het bedrijf pakketten bezorgen in de regio Almere, het Gooi en Lelystad.

Met de komst van het nieuwe sorteercentrum wil PostNL zijn capaciteit voor sortering en distributie van pakketten vergroten en daarmee zijn positie verstevigen.

Het gebouw moet een van de duurzaamste logistieke gebouwen worden, zegt Liesbeth Kaashoek van PostNL. Dat wil het bedrijf bereiken door het gebruik van duurzame materialen en de plaatsing van zonnepanelen. Bovendien wordt het gebouw gasloos.

Amsterdam

PostNL neemt het gebouw in maart 2019 in gebruik. Verder opent het postbedrijf in de laatste maanden van 2018 een locatie in Amsterdam.