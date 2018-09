Deel dit artikel:













Vrouw geschopt, geslagen en aan haren getrokken op straat in Landsmeer Foto: Shutterstock

LANDSMEER - Een 22-jarige vrouw is dinsdagavond ernstig mishandeld door een man in de Dorpsstraat in Landsmeer. Ze werd geschopt, geslagen en aan haar haren getrokken.

De vrouw uit Landsmeer werd rond 23.30 uur aangevallen. Haar vriendin probeerde haar te redden, maar kreeg toen ook klappen van de man. Hij ging er pas vandoor toen de vrouw een café inrende om hulp te vragen. Het slachtoffer hield een pijnlijk gezicht en schaafwonden over aan de mishandeling. Ze heeft aangifte gedaan. De identiteit van de dader is bij de politie bekend. De politie is op zoek naar getuigen.