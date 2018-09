John van den Brom: "We zien zondag in hoeverre we dingen echt gaan veranderen"

ALKMAAR - Na een weekend zonder clubvoetbal staat aanstaande zondag de eerste echte topper van het seizoen op het programma. AZ neemt het in eigen huis op tegen Feyenoord, de ideale wedstrijd om de kater van het verlies tegen Heracles weg te spoelen.

"Het is een heel mooi affiche", vertelt AZ-trainer John van den Brom in zijn vooruitblik op dat duel. "Feyenoord is een grote club vanuit het verleden en natuurlijk is er ook die verloren bekerfinale van vorig jaar. Daarnaast is er ook nog dat verhaal dat we niet van topclubs kunnen winnen. Uiteindelijk moet dat alles samenvallen om zondag een goede wedstrijd neer te zetten."

Wijzigingen

Na afloop van de met 3-2 verloren wedstrijd tegen Heracles was John van den Brom teleurgesteld in zijn spelers en gaf hij aan dat hij wellicht wijzigingen zou gaan doorvoeren in zijn basiselftal. "Ik denk daar nog steeds hetzelfde over. We hebben er goed over nagedacht en dan zien we zondag in hoeverre we dingen echt gaan veranderen."

Adam Maher

Tegen Feyenoord kan Van Den Brom eindelijk beschikken over Adam Maher. De middenvelder trainde al anderhalve maand mee met de groep en tekende deze week een contract voor één seizoen in Alkmaar. "Ik ben blij dat we Adam als speler kunnen gebruiken. Dat hebben we heel lang gedaan op de training en nu is hij daadwerkelijk speler van ons. Ik denk dat Adam voor heel veel clubs een meerwaarde is."

Ziekenboeg stroomt leeg

Ook uit de ziekenboeg is er goed nieuws. Stijn Wuytens is op de weg terug na een blessure aan zijn schaamstreek. "Stijn is sinds deze week eindelijk weer buiten op het veld aan het trainen. Dat is positief, net als dat Marco Vejinovic langzaam naar de groep aan het toe groeien is. Calvin Stengs zie je ook steeds meer op het veld. Langzaam begint de ziekenboeg leeg te stromen."