Vrienden van Ankeveen druk met verbouwing restaurant

ANKEVEEN - Ze hebben de hele zomer keihard doorgewerkt om het restaurant af te krijgen en binnenkort gaat Restaurant 1244 in Ankeveen dan eindelijk open. De persoonlijke missie van de harde werkers: het dorp levendig en aantrekkelijk houden. "Je wil er met plezier wonen en je wil dat Ankeveen op de kaart blijft."

Er heerst een vredige rust in Ankeveen. Af en toe rijdt er een auto door het dorp, maar verder is het er overdag vrij leeg. Voorzieningen zijn er nauwelijks meer, alleen nog een kapper en een weekmarkt. Vrienden Gé Leurs, Wim Reijmerink en Eric Torsing zijn bang dat het dorp verandert in een slaapdorp en daar proberen ze zelf een stokje voor te steken.

"Mijn droom is dat Ankeveen een leefbare gemeenschap blijft. Dat we met z'n allen gelukkig kunnen leven en dat het geen slaapdorp wordt. Niet zo'n gemeente waar helemaal niets gebeurt, want dat zou ik echt heel jammer vinden", vertelt Gé leurs.

Thom Klarenbeek gaat samen met Mitch van Egmond het restaurant leiden. "Dit wordt natuurlijk het mooiste terras van het dorp", zegt Thomt trots.

Op 1 oktober moet het restaurant open gaan.