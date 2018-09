Deel dit artikel:













Prijzen vrije huursector stijgen weer Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - De prijzen in de vrije huursector zijn het afgelopen halfjaar weer gestegen, melden Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM). Dat komt volgens die organisaties door de achterblijvende nieuwbouw, waardoor er weinig aanbod is op de woningmarkt.

De gemiddelde prijs per vierkante meter steeg met 3 procent naar 10,98 euro. In Noord-Holland betaal je het meeste geld voor een huurwoning. De huurpijs ligt daar op 15,53 euro per vierkante meter. Zuid-Holland volgt op gepaste afstand met 11,36 euro. Bron: NVM Dat grote verschil komt voornamelijk door de hoge huurprijzen in Amsterdam. Daar kost een vierkante meter 18,59 euro. Ter vergelijking: in Almere betaal je daar 9,42 euro voor. Maar ook zonder Amsterdam blijft Noord-Holland de duurste provincie met een gemiddelde van 12,36 euro. Plafond bereikt?

De huurprijzen stegen de afgelopen jaren harder dan nu, soms zelfs met 9 tot 15 procent in een halfjaar. Mogelijk zit er een grens aan wat huurders kunnen en willen betalen, zeggen VGM NL en NVM.