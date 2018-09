Deel dit artikel:













De Geus doet goede zaken op olympisch zeilwater Japan Foto: Pro Shots / Watersportverbond

TOKIO - Windsurfster Lilian de Geus heeft haar positie in de RS:X-klasse tijdens de wereldbekerwedstrijd in Enoshima verbeterd. Waar ze woensdag nog zakte naar plaats zes, heeft ze donderdag beslag gelegd op plek drie in het klassement.

De geboren Blaricumse, wereldkampioen in de RS:X-klasse, deed dat door in de races die donderdag werden gevaren als achtste en derde te eindigen. Daardoor ligt ze weer op koers voor een podiumplek. Momenteel staat de Chinese Peina Pen op de eerste plaats met dertig punten, gevolgd door de Britse Bryony Shaw (33 punten). De Geus heeft 39 punten, waardoor ze dus de derde plaats bezet. De beste zeven plaatsen zich voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Van Rijsselberghe

Dorian van Rijsselberghe beleefde een mindere dag. De Texelaar zakte van plaats drie naar plaats zeven oin de RS:X-klasse, door twee keer als 21e te eindigen. Landgenoot Kiran Badloe gaat daar aan kop. Heiner

Nicholas Heiner vaarde donderdag zijn vijfde en zesde race in de Finn. Beide races werd hij vierde, waardoor de sporter uit Enkhuizen momenteel de tweede plaats in het klassement inneemt.