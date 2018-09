Streamingdienst voor sportliefhebbers naar Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) DAZN, een grote streamingdienst voor sportliefhebbers, opent een kantoor in Amsterdam. De streamingdienst wordt ook wel omschreven als de 'Netflix van sport'.

Eigenaar is miljardair Len Blavatnik, de rijkste man van het Verenigd Koninkrijk. Door de brexit vreest hij dat ICT-talent zijn land zal verlaten voor bijvoorbeeld een stad als Amsterdam. Het Amsterdamse kantoor van DAZN moet gevuld worden met 300 werknemers.

Het is niet duidelijk of de streamingdienst zelf ook Nederlandse ambities heeft. Via DAZN kun je verschillende sporten live kijken, waaronder bijvoorbeeld voetbal en boksen.

'Mediahub'

Volgens persbureau Bloomberg betekent het Amsterdamse kantoor van DAZN wel dat Amsterdam steeds meer de rol van 'media hub' overneemt van Londen. Jeroen Nijland van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) zegt tegen Bloomberg verheugd te zijn dat 'we' snel een van de grootste mediacentra in de wereld worden.