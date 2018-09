Dief steelt kratten bier en wijn: beloning uitgeloofd voor gouden tip

ENKHUIZEN - Een dief heeft vorige week zo'n twintig kratten bier en dozen wijn en frisdrank gestolen uit restaurant Die drie Haringhe in Enkhuizen. Er verdween ook een aluminium steekwagen. Het restaurant heeft nu een beloning van 250 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar de dief leidt.

De restauranteigenaar ontdekte vorige week dat er in de nacht van donderdag op vrijdag een flinke hoeveelheid bier, wijn en frisdrank uit de opslag was verdwenen. In de Facebookgroep Je bent een echte Enkhuizer als somde ze op wat er was verdwenen: van kratten fristi en chocolademelk tot alcoholvrij bier, energiedrank en wijn. Bij elkaar gaat om een stuk of kratten en dozen aan drank. De steekwagen was gebruikt om de spullen mee te nemen.

De dader is nog niet gevonden en daarom heeft de eigenaar een beloning van 250 euro uitgeloofd voor de gouden tip.