Vincent verloor opa bij gigantische treinramp in Weesp: "Nog steeds impact op de familie"

WEESP - Vrijdag 13 september 1918. Een van de grootste treinrampen in de Nederlandse geschiedenis vindt die dag plaats bij Weesp. Er vallen 41 doden en tientallen mensen raken zwaargewond. De opa van Vincent Ophoff zat in de trein, op weg naar zijn werk, en overleefde de ramp niet.

"Hij begon die dag in de Vituskerk in Hilversum. Er was een volksmissie waarbij de paters de gelovigen op het rechte spoor probeerde te brengen, voor zover dat nodig was", vertelt hij aan NH Nieuws. "Daarom wilde hij naar de mis in die ochtend en pakte hij pas om 10.10 uur de trein. Anders was hij veel vroeger op pad gegaan. Eigenlijk is hij aan z'n geloof ten onder gegaan."

De trein zat overvol met dames uit 't Gooi die gingen winkelen in Amsterdam. "De reis ging prachtig, totdat ze voorbij Weesp kwamen. De dames begonnen al hun hoedjes op te zetten en de jassen aan te trekken, want ze zouden zo in Amsterdam zijn. Maar toen stortte de trein met alle wagons naar beneden, want opeens was de spoordijk weg."



Geen schijn van kans

Het had wekenlang geregend en de trein reed door een verzopen landschap. Midden in een weiland, vlak voor de brug over het Merwedekanaal, wat nu het Amsterdam-Rijnkanaal heet, stort de trein in het talud. Het was een samengestelde trein met ijzeren en houten wagons. De ijzeren wagons verpulverden de houten wagons. De mensen in dat gedeelte van de trein hadden geen schijn van kans. Daar zat precies de opa van Vincent.

Iemand die het wel overleefde was Taco Zondervan uit Borculo. Hij had die vrijdag uitgekozen om tabak in te kopen in Amsterdam. "De gehele trein ligt kriskas door en over elkaar. De dijk bestaat niet meer en lijkt in de afgrond verdwenen. Met bijlen en zagen worden de halfversplinterde wagons uit elkaar gehaald, omdat vermoedelijk nog een aantal slachtoffers onder het puin bedolven liggen", vertelt Zondervan later.

'Ledematen afgesneden'

De kranten beschreven toen nog alle gruwelijke details van het ongeluk. "Zo weten we dat het echt een bloederige zaak was. Je las dingen over mensen waarvan hun ingewanden er uitgeperst waren en waarvan de benen waren afgesneden en in het bagagerek hingen", vertelt Ophoff.

In die tijd bestond ook nog het lopend vuurtje. Het verhaal over het ongeluk ging razendsnel rond en binnen de korste tijd wisten alle omliggende dorpen wat er gebeurd was en bereikten dus ook de 16-jarige Jos Vetter, de zoon van. Hij bedacht zich geen moment en stapte op de fiets. "Niet wetende hoe erg die ramp was. Hij is van Hilversum naar Weesp gefietst en is toen naar huis teruggekomen met het verhaal over de verschrikkelijk ramp. Niet wetende dat zijn vader een van de slachtoffers was."



Impact

De lichamen werden allemaal over het water naar Amsterdam vervoerd. Daar fietste zoon Jos heen toen hij het verschrikkelijke nieuws hoorde dat zijn vader was overleden.

Tot op de dag van vandaag heeft het ongeluk een grote impact gehad op de familie. "Dat verhaal is in de familie altijd iets waar we het over hadden. Vrijdag de 13de was altijd voor ons een dag waarvan we blij waren als die zonder problemen was verlopen."