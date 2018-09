Deel dit artikel:













De Peiling: Mantelzorger vinden vaak lastiger dan overheid denkt Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Zorgtaken voor hulpbehoevenden laten doen door familie, vrienden of de buren blijkt veel slechter te werken dan de overheid had verwacht. Een mantelzorger vinden is een hele opgave.

Mantelzorg

Het vorige kabinet Rutte maakte de start om flink op de langdurige zorg te beknibbelen en mensen te stimuleren om hun omgeving om hulp te vragen. Dat blijkt in de praktijk lang niet altijd te werken. De Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek hebben dat vastgesteld na langdurig onderzoek. Keukentafelgesprek

Sinds drie jaar draait het bij het zoeken naar langdurige zorg en ondersteuning om het zogenoemde keukentafelgesprek. In een keukentafelgesprek bespreekt een wijkverpleegkundige of consulent van de gemeente met een cliënt wat die zelf kan doen, hoe zijn of haar omgeving kan worden ingeschakeld en wat professionals moeten doen. Kleine klusjes

Onderzoekers waren bij 64 keukentafelgesprekken aanwezig waar mensen werd gevraagd om hun eigen netwerk in te schakelen. In slechts drie gevallen leidde dit ook echt tot iets meer hulp van de omgeving. "Eén keer is iemand gevraagd kleine klusjes te doen en twee keer wordt een sociaal contact gevraagd om mee te denken met het 'oplossen' van problemen", schrijven de onderzoekers. Zelfredzaamheid

Overheidsbeleid gaat er volgens de onderzoekers ten onrechte van uit gaat 'dat alle mensen aan te spreken zijn op zogenaamde eigen kracht of op hulp van sociale contacten'. Ze waarschuwen dat 'de grote nadruk op zelfredzaamheid en zo veel mogelijk zorg door familie, vrienden en buren niet het hart van het sociale overheidsbeleid kan en moet zijn.' Wat vind jij?

Vind jij dat de overheid hier tekort schiet? Ben je zelf mantelzorger of zoek je hulp? We horen het graag van je! Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.