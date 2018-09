VEH wil met Rijk verschillen bouwvergunningen aanpakken

NOORD-HOLLAND - Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat het Rijk de gemeenten dwingt om een uniforme en transparante kostprijsberekening voor bouwvergunningen te gebruiken. Eerder gaf onderzoeksbureau COELO al aan dat de prijsverschillen tussen gemeenten soms groot zijn.

Zo bleek uit dat onderzoek dat een nieuwbouwvergunningen in Gooise Meren twee keer zo duur is als in Huizen. Ook betaal je daar 1.935 euro voor een vergunning voor uitbouw, terwijl die in Lelystad 1.000 euro kost.

LEES OOK: Grote prijsverschillen tussen gemeenten voor bouwvergunningen

"Ontoelaatbaar groot", zegt Rob Mulder van VEH daar nu over. Sinds 2017 zijn de gemeenten verplicht een onderbouwing te geven van de kosten die zij aan hun bewoners berekenen. Maar zij doen dit niet altijd. "Daardoor is de controleerbaarheid van de leges voor zowel de Raad als voor de aanvrager ver te zoeken. Dat kan zo niet langer", aldus Mulder.

Analyse kostenberekeningen

De vereniging gaat de tien duurste en goedkoopste gemeenten vragen de gemeentelijke rekenkamer een analyse te laten maken van de kostenberekeningen. Daardoor kunnen de grote onderlinge verschillen aan het licht komen en kunnen efficiënte gemeenten het goede voorbeeld geven aan andere gemeenten.

VEH verwacht met die aanpak de grootste verschillen weg te nemen. Mocht dit niet lukken, dan wil de vereniging dat het Rijk maatregelen neemt.