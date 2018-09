Modulair bouwen in Amsterdam Nieuw-West: 361 woningen in drie maanden tijd

AMSTERDAM - Vier muren, een vloer, een dak, ramen en een deur, zo rollen de prefab woningen die op de Laan van Spartaan in Amsterdam staan, de fabriek uit. Eenmaal op locatie worden de woningen gestapeld en klaar is kees. Modulair bouwen kan razendsnel en is daarom volgens sommige bouwers de oplossing voor de grote bouwambitie van de gemeente.

Het gebouw op de Laan van Spartaan is vooral bedoeld voor internationale studenten en werd in drie maanden tijd gebouwd. Dat bouwen gebeurde allemaal in een fabriek en niet op locatie.

Volgens Edward Zevenberg van ontwikkelaar BPD heeft dat heel veel voordelen, zeker in Nederland. "Je hebt geen last van regen, geen last van andere invloeden. De kwaliteit kun je veel beter controleren." Er zijn daarnaast geen grote bouwplaatsen nodig, want de woningen worden kant en klaar op elkaar getakeld. Die ruimtebesparing pakt volgens Zevenberg in een stad als Amsterdam heel gunstig uit.

Duurzaam door hergebruik

Een ander voordeel van modulair bouwen is dat het veel duurzamer is, zegt Zevenberg. "Doordat het ook in de fabriek gemonteerd wordt, is het ook makkelijker om het circulair te krijgen. Straks als dit gebouw niet meer nodig is, dan kun je het makkelijker demonteren en daardoor beter hergebruiken."

Mengvormen

Toch zitten er ook nog wel wat haken en ogen aan de prefab-constructies, want echt mooi zijn de gebouwen vaak niet. Soms is dat een reden om steenstrips aan de gevel te bevestigen. Op die manier lijkt het alsof het een gemetseld gebouw is. Maar volgens Zevenberg is dat weer niet duurzaam omdat de strips moeilijk te recyclen zijn.

In de toekomst denkt Zevenberg meer mengvormen te zien. "Er zijn nu al aannemers die zeggen: We zitten er toch over te denken om alle badkamers helemaal prefab te doen."



Woningnood in de stad

Volgens de ontwikkelaar zou de gemeente vaker naar prefab moeten kijken, al is het niet de enige oplossing om de woningnood in de stad een halt toe te roepen. "Hier is gewoon heel snel gebouwd. Het modulaire bouwen helpt een klein beetje in de versnelling."

