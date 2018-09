Kaartverkoop uitvak Cambuur - Telstar stilgelegd

VELSEN-ZUID - Telstar heeft de kaartverkoop voor uitsupporters bij de wedstrijd SC Cambuur - Telstar per direct gestopt. De aangekondigde politiestaking zorgt er voor dat zowel Telstar als SC Cambuur de veiligheid van de supporters niet kan waarborgen als er meer dan het huidige aantal kaarten wordt verkocht.

Dat meldt Telstar op de officiële kanalen van de club. Supporters van Telstar die al een kaart hebben gekocht zullen apart worden benaderd door de clubs over de te volgen procedure. Zij krijgen een alternatieve plek in het stadion van Cambuur aangeboden.