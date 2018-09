ZWAANSHOEK - De zonnepanelen op het dak van een huis aan de Hofdstede in Zwaanshoek zijn vanochtend in brand gevlogen.

De brandweer heeft het vuur geblust. Zeker zes panelen raakten flink beschadigd. Het is al de tweede keer dat er in de nieuwbouwwijk zonnepanelen in brand vliegen.

Er is bij de brand niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is niet bekend.