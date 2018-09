Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Delicatessenwinkel Kaas & Zo naar Nieuwstraat in Medemblik Foto: Privéfoto

MEDEMBLIK - Delicatessenwinkel Kaas & Zo is al ruim veertien jaar een naam in Medemblik en verhuist eind dit jaar naar de Nieuwstraat, een van de populaire winkelstraten in de West-Friese stad.

Kaas & Zo, gespecialiseerd in kaas, vers gebrande noten, wijn en delicatessen, betrekt aan de Nieuwstraat het winkelpand op nummer 67. De zaak wordt naar verwachting in november geopend. De eigenaren begonnen op 1 mei 2004 in de een pand aan het Gedempt Achterom in Medemblik. Na drieënhalf jaar verhuisde de zaak binnen de stad naar de huidige winkel aan het Van Houweningepark.