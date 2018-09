Ajax wil veiligheid in stadion zelf garanderen

AMSTERDAM - Ajax hoopt dat het duel van komende zaterdag met FC Groningen (20.45 uur) doorgaat, ook wanneer de politie de aangekondigde staking doorzet. De Amsterdammers willen in dat geval zelf de veiligheid in het stadion garanderen.

"We hebben in een gesprek met de gemeente en de politie aangegeven samen met FC Groningen ook zonder politie-inzet de veiligheid in het stadion te kunnen garanderen", vertelt een woordvoerder van de club tegen De Telegraaf. "Maar de burgemeester (Femke Halsema, red.) gaat over openbare orde en veiligheid en heeft vanzelfsprekend ook met omstandigheden buiten het stadion te maken."

Politiebonden hebben aangegeven om komend weekend het werk neer te leggen en alleen nog maar op spoedmeldingen af te gaan. Daarmee proberen ze tot betere arbeidsvoorwaarden te komen. Hierdoor is het nog onzeker of wedstrijden als Ajax - FC Groningen en AZ - Feyenoord wel door kunnen gaan.

Alternatieven

Clubs en gemeentes werken nu aan alternatieven om de wedstrijden toch te kunnen laten plaatsvinden. Het is de vraag of de burgemeesters, dus ook Halsema, daarmee akkoord gaan. "Zij neemt ons advies mee, maar beslist na afstemming met de 'driehoek' (politie, openbaar ministerie en gemeente, red.) uiteindelijk zelf over het al dan niet doorgaan."