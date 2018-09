Ruim kwart van bomen bij Nationaal Monument MH17 al dood

VIJFHUIZEN - Ruim 80 van de 298 bomen in het herinneringsbos bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen zijn al gestorven. Dat meldt Sjaak de Ligt, coördinator van de Stichting Monument MH17, aan NH Radio.

"We merkten dit voorjaar al dat toen de meeste bomen gingen uitlopen, er een gedeelte stopte", zegt De Ligt. "We hebben toen direct de nabestaanden van de betreffende bomen geïnformeerd dat er iets aan de hand was met de boomgroei."

Moeilijke gesprekken

Dat waren volgens de coördinator moeilijke gesprekken. "Mensen vereenzelvigen zich met de boom. Maar we hebben ze vanaf het begin gewaarschuwd dat we werken met levend materiaal en dat er dus kans is dat dat doodgaat. Uiteindelijk is iedereen ook dankbaar dat ze op de hoogte worden gehouden door Stichting Vliegramp, die het contact met hen heeft."

Herinneringsbos

Het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen bestaat uit 298 bomen: voor elk van de omgekomen slachtoffers van de vliegramp is een boom geplant. De bomen vormen gezamenlijk een groen herdenkingslint. De groei van de bomen houdt de gedachtenis van de slachtoffers symbolisch levend. De eerste bomen werden in maart vorig jaar geplant.

Wat precies voor de massale sterfte heeft gezorgd, gaat de stichting onderzoeken. De uitslag van het onderzoek zal waarschijnlijk in de loop van oktober meer duidelijkheid geven.

Lees ook: Noord-Hollandse slachtoffers MH17 leven voort in sierappelbomen en pluimessen

De verwachting is dat er in december nieuwe bomen kunnen worden geplant. "Dan staan er weer 298 bomen", besluit De Ligt.