Dit is waarom de lucht gisteren zo mooi kleurde

NOORD-HOLLAND - Het kan je bijna niet ontgaan zijn gisteravond: de lucht boven onze provincie kleurde schitterend oranje, rood en paars. Maar hoe ontstaan die verschillende tinten nu precies? NH Nieuws-weerman Jan Visser legt uit hoe de lucht gisteren voor zo'n mooi schouwspel zorgde.

Het kleurenpalet komt tevoorschijn op het moment dat de zon ondergaat en dus ook onder de wolken zakt. Vanaf daar schijnen de zonnestralen tegen de onderkant van de wolken aan.

"Afhankelijk van de dikte van de bewolking, het vocht in de lucht en de afstand die de zonnestralen afleggen, krijg je verschillende kleuren te zien. Daarom waren er onder andere rode, oranje en paarse gloeden", verklaart Visser.

De fabelachtig mooie zonsondergang werd door veel Noord-Hollanders opgemerkt. "Het is een bijzonder mooi fenomeen, maar het is niet iets unieks", zegt onze weerman. Met een beetje geluk kunnen we binnenkort dus opnieuw genieten van het kleurrijke spektakel.