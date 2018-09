Deel dit artikel:













Brrr! Vannacht was héél koud: zelfs ijs op Texel Foto: John Dalhuijsen / Shutterstock / Bewerking: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Het is officieel nog zomer, maar wie vannacht een stap buiten de deur zette, zal daar toch anders over hebben gedacht. Op sommige plekken in de provincie koelde het vannacht af tot een schamele 5 graden.

Dat zegt NH Nieuws-weerman Jan Visser. "We hebben zeker een koude nacht achter de rug", bevestigt hij. "In Wijk aan Zee en op Texel daalde de temperatuur van de lucht tot 5 graden. Aan de grond was dat zelfs nog wat lager, met een graadje of 2 à 3." IJs

Dat betekent dat er op sommige plekken zelfs sprake was van ijsvorming. "Op platte daken en dergelijke koelt het dan inderdaad snel af en kan er een laagje ijs ontstaan. Dat is bijzonder, maar niet ongewoon voor half september." Lees ook: Nazomer op komst: kwik stijgt naar 25 graden! Luisteraar Ali uit Den Burg op Texel stuurde vannochtend een foto naar NH Radio, waarop inderdaad te zien is dat er ijs ligt op haar dak: Koukleumen hoeven zich vandaag overdag in ieder geval geen zorgen te maken, zegt Visser. "Het wordt een zonnige ochtend, met later op de dag wat bewolking. De temperatuur ligt zo rond de 19 graden." 25 graden op komst

Van winter is na vandaag overigens geen sprake meer. De komende dagen zal het kwik nog verder stijgen, met dinsdag als voorlopig hoogtepunt met zelfs kans op 25 graden.