"Ook identiteitsbewijs van Arjen Kamphuis gevonden"

AMSTERDAM - (AT5) Tussen de spullen die gisteren door een visser in een fjord in het noorden van Noorwegen werden gevonden, zitten ook de identiteitspapieren van de vermiste Arjen Kamphuis. Dat meldt het Noorse TV2.

De spullen dreven in zee tussen Fauske en Rognan. Volgens lokale vissers zijn er sterkte stromingen vanuit Rognan. Als Kamphuis in zee is gevallen, zou het kunnen dat hij door de stroming is meegenomen, aldus de Noorse tv-zender.

Arjen Kamphuis wordt sinds 20 augustus vermist. Hij woont en werkt in Amsterdam en zou op 22 augustus terugkeren naar Nederland. De politie, die ondersteund wordt door Nederlandse agenten, zegt nu aanwijzingen te hebben dat hij op de dag van de vermissing met de trein van Bodø naar Rognan is gereisd. Dat is een reis van ruim tachtig kilometer.

Tips

Eerder kwamen er 25 tips binnen na een Noorse tv-uitzending over de vermiste cybersecurityspecialist. Er zouden geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Wel is er een speciale eenheid op de vermissing gezet.