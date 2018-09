Deel dit artikel:













Auto uitgebrand in Huizen Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Olivier

HUIZEN - Een auto is vannacht uitgebrand in de Keucheniusstraat in Huizen. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto helemaal verwoest werd.

De brand ontstond rond 01.00 uur. De oorzaak is niet bekend, maar onwonenden zouden meerdere knallen gehoord hebben. De politie onderzoekt de brand.