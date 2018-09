Treinforenzen parkeren auto in de straat, buurt is het spuugzat

ASSENDELFT - Bewoners van de Spoorbuurt in Assendelft zijn het spuugzat: de treinforenzen die hun auto's bij hen in de straat parkeren.

Dan kom je met tassen vol zware boodschappen thuis, moet je de wagen twee straten verderop parkeren omdat de straat vol staat met auto's die er (eigenlijk) niet horen.

Volgens buurtbewoonster en actievoerster Fatima Barrientos hadden veel buurtgenoten er last van. "Ook bewoners die minder mobiel zijn konden de auto nergens meer kwijt omdat alles vol was."

Dat is helemaal niet nodig, want nog geen 50 meter verderop aan de andere kant van het spoor bij station Krommenie-Assendelft is een P+R waar gratis geparkeerd kan worden door de forenzen. Wijkwethouder Gerard Slegers hielp de buurt vandaag dan ook maar al te graag mee met het uitdelen van flyers.

Bewustwording

"Het gaat om de openbare ruimte, dus iedereen mag parkeren waar-ie wil. Maar de bewoners hebben er veel last van", aldus de wethouder. Met de actie hoopt de wethouder op meer bewustwording bij de forenzen.