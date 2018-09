Deel dit artikel:













Zoekactie politie na vondst bestelbus in Diemen Foto: Inter Visual Studio / Arjan Tushuizen

AMSTERDAM - (AT5) De politie is vanavond in Amsterdam op zoek naar mensen die eerder in een busje zouden hebben gezeten.

De witte bestelbus werd rond 20.45 uur op de kruising van de Bergwijkdreef met de Charley Tooropstraat gevonden. Om het busje stonden later zo'n vier politieauto's en agenten hielden volgens omstanders in nabijgelegen straten een zoekactie. Via Burgernet werd de hulp van het publiek ingeschakeld. "Personen gezien? Niet zelf handelen, bel nu 112", stond er in het bericht te lezen. Het busje is door de politie in beslag genomen. Een woordvoerder van de politie laat aan AT5 weten morgen pas meer over de zaak te willen zeggen. "Er moeten nog mensen worden gehoord en er moet nog meer onderzoek worden gedaan."