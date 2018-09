Het succes van de zelfpluktuin op Texel: 'We hebben de lekkerste aardbeien'

TEXEL - Naast lammetjes aaien, solex rijden, parachutespringen en de vuurtoren beklimmen, is het een van de belangrijkste attracties op Texel: de Zelfpluktuin. "Je bent zelf je eigen keurmeester", zegt eigenaresse Trudy Boersen " Je kan de mooiste, grootste en lekkerste aardbeien of tomaatjes uitkiezen."

De Zelfpluktuin lijkt een relatief nieuwe toeristische trekpleister aan de voet van de Hoge Berg op Texel. Toch runt de familie Boersen de attractie alweer bijna 25 jaar. "We hadden vroeger al een fruitbedrijf en dan zetten we een kraampje aan de weg met daarin bakjes met vers fruit dat we zelf plukten. Dat liep zo goed dat de kraam vaak leeg was. Op gegeven moment kwam er een klant die zei: 'geef mij maar een bakje, dan pluk ik zelf wel'. En zo is het idee ontstaan voor de Zelfpluktuin."

Trudy heeft het de laatste jaren drukker zien worden. "Op is op, maar er valt altijd wel wat te plukken. Is de bessentijd voorbij, dan zijn er weer snoeptomaatjes. En aardbeien zijn er het hele jaar door."

Rust

Ze vindt niet dat Texel te veel bezoekers krijgt. "Mensen zeggen vaak dat ze voor hun rust naar het eiland komen, maar diezelfde mensen zie je dan ook weer in het centrum van Den Burg of de Koog. Mensen zoeken elkaar toch weer op en vinden dat gezellig. En er zijn zat rustige plekken op Texel voor als je echt stilte wilt hebben."

Proeven tijdens het plukken mag. Maar slechts een aardbei per persoon. Er wordt niet streng gecontroleerd op het eindeloos snaaien van fruit tijdens het plukken. "Als je mensen aanspreekt, zeggen ze toch altijd dat het de eerste aardbei is die ze in hun mond hebben."