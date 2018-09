Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Monument voor overleden kinderen in Zaandam Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Op de begraafplaats in Zaandam is vanmiddag een monument onthuld voor kinderen die zijn overleden tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. "Het verdriet blijft, maar nu hebben we een plek om te rouwen."

Jeanne Bakker verloor na 27 weken zwangerschap haar kindje. "Een meisje. Ze heeft nog een halve dag geleefd, maar door slechte zorg is ze helaas overleden."

Het gebeurde in 1973 en er was destijds weinig aandacht voor het afscheid. "Je mocht je niet hechten, zeiden ze. Het was een puntgaaf kindje, zo mooi. Ik zie nog altijd haar gekruiste voetjes voor me, toen ze de couveuse van me wegreden." Grafje Een grafje is er nooit geweest. "Ik wilde graag een plek creëren om te herdenken, want het verdriet van ouders met een overleden kindje is groot," zegt Jeanne. "Hopelijk kunnen mensen hier troost vinden." Na een artikel in de krant, kreeg Jeanne steun van alle kanten. Ruud van der Velde regelde veel praktische zaken en ook Ineke Joel sloot zich aan. "Ik heb eveneens een kindje verloren, bij 38 weken. Wij hebben wel een plek om haar te herdenken, foto's en bijvoorbeeld een plukje haar. Ik weet hoe belangrijk dat is." Miskraam Het monument staat op de Gemeentelijke Begraafplaats in Zaandam. "Andere gemeentes hadden dit al, maar dit ontbrak nog in Zaanstad", zegt Ineke. Ze nodigt ook vrouwen uit die een vroege miskraam hebben gehad. "Ook dat zijn kindjes die altijd bij je blijven."