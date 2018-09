"Het seizoen kan mij niet lang genoeg duren"

TEXEL - Texelaar Steven van Vliet is sinds 3 jaar eigenaar van strandpaviljoen paal 12 op Texel. De zaken gaan goed, mede door de toenemende populariteit van het eiland. Texel te druk? "Welnee, er kunnen volgens mij nog wel vierduizend bedden bij!"

Het is een winderige zomerdag. Weinig mensen op het strand, maar bij het paviljoen is het gezellig. "De afgelopen jaren heb ik steeds gedacht, nu zitten we aan onze max. Maar elk jaar groeien we nog. Ik zie wel waar het op uit loopt."

Bij veel paviljoens en restaurants op Texel kampen ze met personeelstekort, vooral buiten de zomermaanden. Steven heeft daar geen last van. "Het is vaak wel lastig om in voor en naseizoen personeel te vinden maar tot nu toe lukt het. Het komt misschien ook omdat ik zelf volledig mee werk. En je moet ook goed voor je personeel zorgen, dan vertellen ze het door en blijven ze terug komen"

"Gewoon chill"

Roos Boekel kan dat laatste beamen. Zij werk al voor de vijfde zomer bij paal 12. "Het is gewoon chill om hier te werken. Er werken leuke mensen, de sfeer is informeel en je mag ook gewoon een praatje maken met de klanten."

Ze is een echte Texelse en vindt vooral de gemoedelijke sfeer op het eiland fijn. "Als je in de winter door Den Burg loopt en er veel minder toeristen zijn en je kent iedereen. Dat geeft een heel hecht sfeertje."

"Tandje minder"

Voor Steven kan het seizoen niet lang genoeg duren. "Je kan moeilijk zeggen dat visserij of landbouw de corebusiness van Texel is. Dan moet je toch blij zijn dat je het hele jaar door zo veel mogelijk die bedden vol ziet te krijgen."

Voor Roos mag het allemaal wel een tandje minder. Vooral het drukke verkeer op het eiland stoort haar. "Die toeristen rijden ook niet door en zo krijg je files over het hele eiland. Van mij mogen ze de kaartjes voor de boot wel duurder maken, dan komen er misschien ook minder toeristen met hun auto naar Texel."

"Niet te druk"

Steven ziet dit anders. "Elk half uur lost die boot natuurlijk een flinke lading auto's. Maar die stroom lost ook binnen no time weer op. Ik vind het niet te druk op Texel. Maar dat heeft misschien ook te maken met dat we hier op het rustige, zuidelijke deel van het eiland zitten. En met dat ik de hele zomer hier bij het paviljoen aan het werk ben."