Jongen (13) stuit op granaat die op scherp staat: "Wonder dat ik hier nog sta" Foto: Pascal Brunsveld Foto: Pascal Brunsveld Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: Pascal Brunsveld Foto: NH Nieuws

NAARDEN - De 13-jarige Justin Brunsveld is anderhalve week geleden door het oog van de naald gekropen. Terwijl hij aan het graven was in een hoop zand aan de vestingwal van Naarden, vond hij een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog waarvan de ontsteking vanaf was.

Justin is als amateurarcheoloog in spé altijd geïnteresseerd geweest in oude voorwerpen. Terwijl zijn ouders aan het vissen waren ging hij met een schepje op onderzoek uit. Maar toen hij op een harde metalen ronde vorm stuitte, voelde hij toch intuïtief aan dat er iets niet pluis was. Hij waarschuwde zijn vader en die had meteen door dat het foute boel was. "Ik heb 112 gebeld, en die heeft gelijk een bomverkenner gestuurd. Die zag meteen dat het ging om een brisantgranaat, waarvan de ontsteking ontbrak", zegt vader Pascal Brunsveld tegen NH Nieuws. Levensgevaarlijk

De brisantgranaat stamt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. De granaat stond volgens de bomexpert op scherp en was levensgevaarlijk. "Hij zei dat ik heel veel geluk heb gehad dat hij niet is afgegaan en dat ik heel veel geluk heb dat ik hier nog sta", vertelt Justin geschrokken. Pascal moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Hij vindt het daarom belangrijk dat anderen weten dat er in Naarden granaten kunnen liggen. Zomerkamp

"Tijdens de vakantie was het hier een groot zomerkamp vol kinderen die op kamp waren op het speeleiland hier tegenover. Kinderen hebben hier nog op de zandhoop nog gespeeld en gegraven. Het had zo helemaal fout kunnen gaan", vertelt Brunsveld. Hoe de bom in de berg zand is gekomen en wie de zandhoop daar heeft neergelegd is nog steeds een raadsel. Volgens Pascal gaat het om bagger uit de slotgracht. De gemeente laat weten dat ze het aan het uitzoeken zijn.