Gezocht: jongeren die willen kolven

ZUID-SCHARWOUDE - Kolfsportclubs hebben grote moeite met het vinden van jonge leden. Zo ook in het West-Friese Zuid-Scharwoude, waar de gemiddelde leeftijd van de leden ver boven de 50 jaar ligt.

Eén van de leden is de 89-jarige Frank Woestenburg, die al sinds zijn zeventiende actief kolft. "Het is de mooiste middag die er is. Ik ben zo blij dat ik het op mijn leeftijd nog steeds kan spelen!"

Voor Woestenburg is het prachtig, maar jongvolwassenen - laat staan tieners - zijn in geen velden of wegen te bekennen. Kolfer Dick Beers denkt wel te weten waarom. "Jongeren gaan liever voetballen of wielrennen. Actiever met hun lichaam bezig zijn."

Onze verslaggever Koen Bugter probeerde de sport uit. Bekijk hieronder de video:

Gezellig

Erg actief is kolfen inderdaad niet. Bij de eeuwenoude West-Friese sport is het de bedoeling om met een kliek (slaghout) een bal tegen twee palen te slaan en op deze manier punten te verdienen. Maar volgens Nico Zijp gaat het niet alleen om het spelletje zelf. "Het is gezellig met de mensen onder elkaar."

Om toch nog meer jonge leden aan te trekken en de toekomst van het kolven veilig te stellen, zijn alle leden van Kolfvereniging 'Gezellig Samenzijn' gevraagd om op expansie te gaan en in hun familie- of vriedenkring nieuwe leden te werven.