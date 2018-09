In beeld: Noord-Hollanders genieten van zonsondergang

AMSTERDAM - Honderden reacties op sociale media vanavond op de zonsondergang in de provincie. De lucht kleurde op veel plekken rood, oranje en paars.

Op sommige plekken waren ook veel gele kleuren te zien. Onder meer op Twitter plaatsten mensen foto's van de bijzondere zonsondergang.

Vanuit allerlei verschillende gemeenten in de regio komen foto's binnen van mensen die de mooie lucht hebben gezien.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie maakte een video van de bijzondere kleuren en plaatste die op Twitter. "De romantiek spat van onze snelwegen af", staat bij het bericht.

Weerman Jan Visser zegt dat de bijzondere lucht weinig zegt over het weer dat eraan komt. "Het is gewoon een kwestie van genieten. Schemerkleuren beschijnen de onderzijde van de wolken. Soms is dat niet bijzonder mooi, nu dus wel."