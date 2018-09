Ajax-vrouwen verslaan Sparta Praag in Champions League

AMSTERDAM - De Ajax-vrouwen hebben een uitstekend resultaat geboekt in het eerste knock-out-duel met Sparta Praag in de Champions League. Een goed begin van de tweede helft zorgde ervoor dat de Noord-Hollandse ploeg met 2-0 won.

Doordat Sparta Praag de geplaatste club en Ajax zelf de ongeplaatste club was, wist de ploeg van coach Benno Nihom dat het een lastig duel zou gaan worden. Bovendien maakten de Tsjechische vrouwen in hun eigen competitie 25 doelpunten in drie wedstrijden, terwijl ze er nul tegen kregen.

Desondanks was de openingsfase voor de Ajax-vrouwen, die zich lieten zien met wat speldenprikjes. Zo kon nieuweling Ellen Jansen haar voet net niet tegen een voorzet vanaf rechts zetten en leverde een vrije trap vanaf randje zestien geen gevaar op. Daar tegenover stond een schot van twintig meter van de Tsjechische vrouwen, die door keepster Marieke Ubachs werd gepareerd.

Sparta Praag raakt de lat

Na een kwart wedstrijd nam Sparta Praag de regie over. Het resulteerde na 27 minuten in een kans voor Andrea Stasková, die met een verrassend afstandschot de lat raakte. Enkele minuten later kwamen de Amsterdamse vrouwen opnieuw goed weg, nadat Ubachs ver uit haar doel kwam en Sparta Praag-aanvalster Christina Burkenroad leek te raken. De Turkse scheidsrechter wuifde het incident echter weg. Daarna had Lucie Martínková haar vizier niet op scherp staan bij een vrije kopbal, wat een 0-0 ruststand opleverde.

Goal Salmi

Direct na rust was Sparta Praag opnieuw gevaarlijk, maar Ubachs zorgde er met opnieuw een goede redding voor dat het afstandschot van de Tsjechen er niet in ging. Dat bleek een uiterst belangrijke redding te zijn, want vrijwel direct daarna maakte Ajax de openingstreffer. Een uitbraak van de Amsterdamse vrouwen leek op niets uit te lopen, tot Iina Salmi de bal voor haar voeten kreeg. De Finse begon aan een rush en nadat ze de keeper had uitgespeeld, schoot ze de bal knap binnen: 1-0.

Bevrijding

Het bleek een bevrijdende treffer te zijn, want na tien minuten was het opnieuw raak. Kelly Zeeman schoot raak via een mooie vrije trap vanaf de linkerkant van het veld, wat 2-0 betekende. Lang leek de ploeg van Nihom niet te kunnen genieten van de marge van twee, ware het niet dat Soraya Verhoeven met een ultieme redding de aansluitingstreffer van het scorebord afhield. Sparta Praag-speelster Martínková kreeg een kans die niet te missen leek, tot Verhoeve optrad en de bal tegenhield.

Het had niet veel gescheeld of de Ajax-vrouwen hadden een nóg mooiere avond beleefd. Liza van der Most speelde de bal op Vanity Lewerissa, die met een goede steekbal Jansen bereikte. Zij mikte net naast. Het bleek de laatste kans van de wedstrijd te zijn, waardoor de wedstrijd in een 2-0 overwinning voor Ajax eindigde.

Woensdagavond 26 september wordt de return gespeeld in Praag.

Opstelling Ajax: Ubachs; Van der Most, De Sanders, Røddik (Van der Linden/71), Van Es; Schenkel (Bakker/64), Zeeman, Salmi; Verhoeve, Jansen, Lewerissa (Akkerman/87)

Opstelling Sparta Praag: Pizlová; Debree, Odehnalová, Vystejnová, Nepojkova (Buzková/68), Bertholdová, Martinkova, Strom; Martinkova, Stasková, Burkenroad.