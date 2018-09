Vijf Noord-Hollanders naar WK Touwtrekken in Zuid-Afrika

MONNICKENDAM - Spannende weken voor de touwtrekkers van Touwtrek Vereniging Monnickendam. Vijf sporters van de vereniging staan namelijk aan de vooravond van het wereldkampioenschap outdoor touwtrekken, dat vanaf 19 september wordt gehouden in Kaapstad, Zuid-Afrika.

Tijmen van Rossum uit Oosthuizen, Kim Boogaard uit Overleek, Frieda Pronk uit Broek in Waterland en Anne Vrolijk uit Edam nemen voor de tweede keer deel aan een WK. Afgelopen maart hebben zij in China meegedaan aan het WK indoor. Voor Sandra Schouten uit Overleek is het het eerste wereldkampioenschap. Op 14 september vertrekken zij naar Zuid-Afrika om voor de medailles te strijden.

"Het vorige WK in maart is heel goed gegaan, echt boven verwachting", zegt Anne Vrolijk (foto, derde vanaf links) in gesprek met NH Sport. "Team NL heeft echt onwijs veel medailles gehaald. Drie van onze heren zijn wereldkampioen geworden, wij hebben met de dames hebben zilver gehaald en ook met het mixteam, vier heren en vier dames, hebben we zilver gehaald. Het regende medailles!"

Verschillende sporten

Of dat nu weer zo gaat is nog maar de vraag, weet Vrolijk. "We zijn nu met een heel andere groep, omdat outdoor heel anders is dan indoor. We gingen naar China met veertien man van Monnickendam, nu zijn we met vijf. Indoor is in een sporthal op rubberen matten. Daarop probeer je eigenlijk hetzelfde spelletje te doen als dat we outdoor doen en dat is vier meter naar achter lopen. Alleen outdoor doe je in het gras, dus dat is een heel verschil. Je hebt ook andere schoenen aan, een andere houding en andere technieck, Dus het zijn eigenlijk twee heel verschillende sporten."

Eindje rijden

TTV Monnickendam is één van de weinige verenigingen in Nederland die beide disciplines, zowel indoor als outdoor, beoefent. Om te trainen met de andere geselecteerde Nederlandse sporters zijn de Noord-Hollanders soms lang onderweg. Dat wordt namelijk gedaan in Laren of in Holte. "Dat is vanuit Monnickendam, waar wij zelf altijd trainen, een heel eindje rijden. Daarnaast trainen wij voor de mixklasse in Woudenberg. Ook trainen we twee keer per week bij onze eigen vereniging in Monnickendam."

De manier waarop het komende wereldkampioenschap net zo succesvol gaat worden als het WK indoor in China? "Gewoon heel hard trainen", zegt Vrolijk. "Dat deden we toen ook en dat heeft toen goed resultaat geleverd. Dus dat gaan we nu nog een keer doen."