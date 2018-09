Deel dit artikel:













Nederlandse mannen én vrouwen acht naar herkansing op WK roeien Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - De twee Nederlandse achten hebben zich bij de WK roeien in Bulgarije niet direct kunnen plaatsen voor de A-finales. De Holland Acht eindigde in de tweede serie, met slechts vier boten, als derde. Wereldkampioen Duitsland (5.22,88) en Italië (5.24,30) kwalificeerden zich in Plovdiv voor de eindstrijd, voor Oranje.

De Holland Acht kent een groot aantal Amsterdamse roeiers. Naast Simon van Dorp (Willem III) en Mechiel Versluis (Okeanos), zitten er vier roeiers van Nereus in Holland Acht: Freek Robberts, Lex van den Herik, Vincent van den Want en Ruben Knab. Vrouwen acht

De vrouwen acht, bij de vorige WK zesde, kwam ruim achter de Amerikaanse boot (5.56,68) als tweede binnen (5.59,51). Alleen de winnaar van deze serie plaatste zich voor de finale, die zondag wordt gevaren. De herkansingen voor de twee Nederlandse achten staan vrijdag op het programma.