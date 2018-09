Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dutch Media Week trekt 40.000 bezoekers Foto: Dutch Media Week

HILVERSUM - De Dutch Media Week is afgelopen weekend met succes afgesloten. Er kwamen in totaal 40.000 bezoekers af op het evenement in Hilversum.

In ruim twintig verschillende programma's werd onder meer aandacht besteed aan de impact van de media en het veranderende medialandschap. Ook konden bezoekers onder meer GIF-exposities en films in Virtual Reality bekijken. Verder was er een MOJO Conference, een bijeenkomst over 'mobile journalism', waar ook een oud-CNN verslaggever een demonstratie gaf. Statushouders en vloggers

Tijdens de Mobile Movie Days vertelden drie Syrische statushouders hun persoonlijke verhaal met een op een telefoon geschoten film. Bekende vloggers zoals Ismail Ilgun, Pip pellens en Janouk Kelderman waren ook aanwezig om te praten over hun werk en passie. Voor meer informatie over de Dutch Media Week, kunt u kijken op de site van de organisatie.