Zwanenburgerdijk wordt twee maanden afgesloten als proef

ZWANENBURG - Op 25 september start de proefafsluiting voor het autoverkeer op de Zwanenburgerdijk. De afsluiting komt ter hoogte van de Lindenlaan in Zwanenburg en duurt twee maanden.

Dat meldt mediapartner MeerRadio. Na twee maanden wordt aan de hand van metingen en ervaringen bekeken of de afsluiting blijft.

Druk

De Zwanenburgerdijk is een van de drukste stukken Ringdijk. Vooral tussen de Kerkhoflaan en Dennenlaan is het druk, met ongeveer 5.500 auto’s per dag.

Door de proefafsluiting neemt het doorgaand autoverkeer op de dijk af. Het doel van dit programma is om de Ringdijk aantrekkelijker en leefbaarder te maken.