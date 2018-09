BAS-raadslid Willem Peters: 'Munnikenweg verdient status van monument'

ALKMAAR - De kasseienstrook die Alkmaar met Oudorp verbindt, verdient het volgens BAS-fractielid Willem Peters, meer dan welke weg ook, om de status van monument te krijgen. De weg was in de Middeleeuwen het toneel van grote gevechten.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. "De weg heeft een schitterende geschiedenis en als je fietst of loopt zie je in de verte Oudorp al liggen", zegt raadslid Willem Peters. "Dat geeft een prachtig zicht én gevoel. Daarnaast ligt het op de route van de wielerronde van Noord-Holland, dus het heeft ook nog een stukje sportgeschiedenis."

Motie

In de raadsvergadering van 27 september gaat Peters met een motie proberen de Munnikenweg tot officieel Alkmaars monument verklaard te krijgen. Dat hij de weg zo mooi vindt, is niet zijn enige reden voor de motie. "De keien blijven niet uit zichzelf eeuwig recht liggen. Daar is onderhoud voor nodig. Als de weg wordt opgenomen in het historisch erfgoed van Alkmaar, dan komt dit onderhoud er."

Peters is niet bang voor bijvoorbeeld asfaltering van de weg. "Het enige wat we wel willen is dat de fietsstroken langs de weg wat beter gemaakt worden, de kasseien blijven zonder twijfel."

Boek

Vorig jaar bracht schrijver Martijn Sargentini het boek 'Koersen over kasseien en kiezelstenen' uit. In het boek schrijft hij dat de Munnikenweg de mooiste kasseienweg van Nederland is, met een prachtige wielergeschiedenis. "Alleen dáárom al moet het een monument zijn", besluit Peters.