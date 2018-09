Amstelveen wil permanente oplossing voor verzakkende Bovenkerkerweg

AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen wil een structurele oplossing voor de verzakkingen aan de Bovenkerkerweg tussen Martinez en De Kegel.

Dat schrijft mediapartner RVTA.

De weg is al meerdere malen onder handen genomen maar door aanhoudende droogte deze zomer en het dalende grondwaterpeil is de veenbodem versneld gaan inklinken. Dit heeft wederom ernstige verzakkingen in de rijbaan en de voetpaden en scheurvorming in de weg en het fietspad tot gevolg.

Begaanbaar

De weg wordt de komende weken hersteld om deze veilig en begaanbaar te houden. Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente de samenstelling en kwaliteit van de veenbodem.

De Bovenkerkerweg staat bekend om het slechte wegdek met name veroorzaakt door de zachte veenbodem. Totdat er een permanente oplossing is, houdt de gemeente de weg extra in de gaten.