Buurt vecht opnieuw tegen kap bomen in 'Heksenbos'

HAARLEM - Omwonenden van het zogeheten Heksenbos in Haarlem hebben opnieuw hun protestborden afgestoft en een spandoek gemaakt. Net als een jaar geleden wil de gemeente toestemming geven voor kap van bomen in het Heksenbos om de bouw van een kinderdagverblijf mogelijk te maken.

De gemeenteraad voorkwam het eerste plan vorig jaar door op te komen voor het groen in de buurt. Nu heeft kinderopvang Op Stoom een nieuw voorstel ingediend.

De ingang komt nu ergens anders en de bomen die sneuvelen worden elders vervangen door nieuwe. Bovendien, zo geeft Op Stoom aan, krijgt het kinderdagverblijf planten op het dak. Dus er komt ook groen terug, zei een woordvoerder eerder. En de gemeente lijkt opnieuw akkoord.

Groenarmoede

De omwonenden van de Schotervlielandstraat maken zich druk om de buurtkinderen die niet meer kunnen spelen als er een gebouw komt te staan. Bovendien is de Planetenwijk, waarin het Heksenbos ligt, een buurt met 'groenarmoede'. Bomen vervangen voor tegels is volgens de buren dan ook geen goed idee.

Het groen en het uitzicht zijn niet de enige punten van kritiek. Door de aanwezigheid van twee basisscholen en een middelbare school is het 's ochtends en na school al erg druk in de straten met fietsen en auto's. Parkeren is ook een groot probleem. De gemeenteraad begrijpt deze zorg en heeft al aangegeven dat als Op Stoom de plannen doorzet, er ook een onderzoek naar de verkeersdruk moet komen.

De buurt heeft al een petitie aangeboden aan de gemeenteraad en bekijkt nog of er andere manieren zijn om het protest kracht bij te zetten.

Kindcentrum

Op Stoom en de gemeente zien het juist zitten dat de kinderopvang bij de basisschool en de naschoolse opvang komen. Daarmee komt er een 'integraal kindcentrum' en dat juichen ze toe. Ouders hoeven bijvoorbeeld maar naar één locatie om kinderen van verschillende leeftijden weg te brengen.

Waar de naam Heksenbos vandaan komt, weet niemand. Buurtbewoner Jan Panis: "Het was hier vroeger een bos. Het was een beetje spannend. Ik denk dat ze het daarom Heksenbos zijn gaan noemen. Vroeger zat hier een sanatorium voor tbc-patiënten. Vroeger was de lucht hier nog schoon. Dit is het laatste stukje groen dat van die tijd nog over is."