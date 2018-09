Dikke onvoldoende Haarlem voor bepalen WOZ-waarde: ChristenUnie eist opheldering

HAARLEM - Haarlem heeft een dikke onvoldoende gescoord voor het vaststellen van de WOZ-waarde van huizen in de stad. Haarlem scoorde bij de Waarderingskamer een 2 op een schaal van 5. In de afgelopen vier jaar zijn bijna 100 gemeenten (in totaal anderhalf miljoen koopwoningen) door de Waarderingskamer op de vingers getikt.

Dat blijkt uit documenten die de NOS heeft verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Onduidelijk is in hoeveel procent van de gevallen de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld.

Toezichthouder

In veel gevallen hadden de betrokken gemeenten geen goed beeld van de huizen die op hun grondgebied stonden, blijkt uit rapporten van de toezichthouder, meldt de NOS. Ze hadden dan bijvoorbeeld oppervlakten of bouwjaren fout, of wisten niet of er wel of geen garage of dakkapel aanwezig was. Ook gegevens over de kwaliteit van de buurt of het onderhoud van woningen ontbraken vaak. Die informatie is belangrijk om te schatten hoeveel een huis waard is.

Steeds slechter

De ChristenUnie in Haarlem is bezorgd en stelt morgenavond vragen aan het college. Volgens raadslid Frank Visser is Haarlem de afgelopen jaren 'steeds slechter gaan scoren' als het gaat om het vaststellen van de WOZ-waarde van huizen. Visser wil morgen van burgemeester en wethouders horen hoe dat komt.

Visser wil ook weten wat deze verkeerde WOZ-waarden voor gevolgen hebben voor de gemeentelijke belastinginkomsten en of de verkeerde bedragen worden gecorrigeerd. Tot slot is Visser benieuwd welke maatregelen zijn genomen om de WOZ waardebepaling in Haarlem weer op orde te krijgen.