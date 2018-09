Deel dit artikel:













Swim to Fight Cancer Haarlem gaat door: waterkwaliteit in orde Foto: ANP

HAARLEM - Deelnemers van de Swim to Fight Cancer Haarlem kunnen opgelucht ademhalen, want het evenement gaat door. De waterkwaliteit blijkt in orde.

Dat bevestigt een woordvoerder van Swim to Fight Cancer aan NH Nieuws. Gevreesd werd dat het evenement moest worden afgelast vanwege de waterkwaliteit. Nu dat in orde blijkt, gaat de zwemtocht zondag definitief van start. Lees ook: Amsterdam City Swim gaat niet door wegens slechte waterkwaliteit In de hoofdstad hebben deelnemers en publiek minder geluk. Daar werd de Amsterdam City Swim afgelast vanwege de aanwezigheid van de poepbacterie. Swim to Fight Cancer is zondag live te volgen bij NH Nieuws.