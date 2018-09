Beverwijk heeft meeste nieuwbouwwoningen gebouwd in IJmond

BEVERWIJK - Beverwijk heeft de afgelopen drie jaar de meeste nieuwbouwwoningen gebouwd in IJmond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Er werden daar in die periode 469 huizen opgeleverd.

Van de andere IJmond-gemeenten komt alleen Velsen in de buurt van Beverwijk. Daar zijn 420 nieuwbouwwoningen gebouwd. Verder heeft Heemskerk 167 huizen gebouwd en Uitgeest 66. Relatief gezien staat Heemskerk echter onderaan. Per duizend woningen zijn er bijna tien nieuwbouwwoningen gebouwd, tegenover bijna 25 in Beverwijk.

Lees ook: Aantal nieuwbouwwoningen stijgt flink: Amsterdam koploper

Bijna een tiende van de opgeleverde woningen van 2015 tot halverwege 2018 staat in Amsterdam. In Blaricum kwamen er relatief veel nieuwe woningen bij. In totaal werden in Nederland in die periode ruim 197.000 huizen gebouwd.

Het aantal opgeleverde huizen stijgt inmiddels weer, waar het voor 2015 nog daalde. Vooral in 2016 en 2017 steeg dat aantal hard. In Noord-Holland lijkt die trend voortgezet te worden. Uit de plannen die de provincie in december 2017 presenteerde, blijkt dat er in de periode 2017-2040 244.800 nieuwe woningen moeten komen.

Bekijk hier hoeveel nieuwe woningen er zijn opgeleverd in de regio IJmond: