AZ beloont kind van de club Adam Maher met contract

ALKMAAR - De kogel is door de kerk: Adam Maher keert terug bij AZ. Het kind van de club tekent een contract tot het einde van het seizoen. "Het voelt als thuiskomen, daarom heb ik deze keuze gemaakt", vertelt de middenvelder. "Ik ken iedereen hier en ik ben blij dat ik weer terug ben."

Ook directeur Max Huiberts is blij dat hij de middenvelder aan de selectie kan toevoegen. "Ik ben hier erg blij mee omdat het een speler is die we al lang kennen. In de voorbereiding en op de training heeft Adam laten zien dat hij nog steeds heel goed kan voetballen."

94 duels

De 25-jarige middenvelder maakte in 2005 de overstap van de jeugd van Zeeburgia naar AZ. Daar debuteerde hij in 2011 in het eerste elftal, waar hij tot 94 officiële duels kwam en daarin 22 doelpunten maakte. Vervolgens vertok Maher naar PSV en kwam hij via een omweg naar Osmanlispor bij FC Twente terecht. Met die club degradeerde de middenvelder vorig seizoen uit de eredivisie, waarna zijn contract afliep en hij zonder club zat.

Concurrentie

Met het aantrekken van Maher en de bijna fitte Marko Vejinovic heeft AZ veel middenvelders die in de basis zouden kunnen staan, tot tevredenheid van Huiberts. "We hebben voor die positie hele goede spelers in de selectie. En nu komt daar nog een hele goede speler bij. Dat betekent dat de concurrentie scherper wordt en dat is juist wat je wil als je bovenin wil meedraaien." Ook de speler zelf is blij met de brede selectie. "Het is juist mooi dat er concurrentie is. Die strijd wil ik aangaan. Het is uiteindelijk beter voor iedereen want je maakt elkaar alleen maar sterker."

Wedstrijdfit

Vanaf eind juli trainde Maher al mee met de selectie van John van den Brom. Nu heeft hij dus een contract getekend en mag hij wedstrijden voor de Alkmaarders gaan spelen. "Ik heb één wedstrijd gespeeld tegen Excelsior maar dat is natuurlijk wat anders dan wedstrijd fit zijn maar de trainingen verlopen tot nu toe goed," besluit de middenvelder.