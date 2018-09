Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewonde bij verbouwing in Assendelft Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

ASSENDELFT - Een persoon is vanmiddag gewond geraakt bij een woning aan de Dorpsstraat in Assendelft. Volgens een getuige is er iemand tijdens een verbouwing van het dak van een woning gevallen.

Een traumahelikopter werd rond 15.00 uur ingezet. Het slachtoffer zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend.