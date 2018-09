Op deze kinderboerderijen mogen dieren wél oud worden

CASTRICUM - Wie denkt dat dieren op kinderboerderijen daar hun hele leven doorbrengen, heeft het mis. Lammetjes die in het voorjaar ter wereld komen op een kinderboerderij, worden aan het einde van de zomer naar de slacht gebracht. Dat moet anders, vindt het Comité Dierennoodhulp.

Daarom heeft het comité Oudere Dierendag in het leven geroepen en dat is vandaag. Om meer aandacht aan dit onderwerp te geven, zet het comité vandaag kinderboerderijen in het zonnetje die dieren wél oud laten worden.

Kinderboerderij Dierenduintje in Castrium en De Werf in Amsterdam zijn twee van deze boerderijen in de regio waar dieren niet "als een wegwerpartikel" worden weggedaan, vertelt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp.

Want dat is ook helemaal niet nodig, vertelt Van de Werd. "Dieren zijn ook lief en schattig als ze ouder zijn. Ook is het een slecht voorbeeld naar kinderen toe als kinderboerderijen alleen maar dieren op de wereld zetten om ze een paar maanden later naar het slachthuis te sturen."

Verantwoordelijk

Dat veel kinderboerderijen dit doen, weten echter veel mensen niet. Van de Werd: "Daarom hebben wij ook Oudere Dierendag in het leven geroepen, zodat men zich hier bewust van wordt. Dieren hebben recht op een mooi én lang leven. Ik ben ook van mening dat mensen dieren niet zo maar op de wereld moeten zetten. Je bent er dan ook verantwoordelijk voor."

Ook zou het helpen wanneer kinderboerderijen niet te snel doorfokken, legt Van de Werd uit. "Castreer de bokjes, haal de eieren bij de kippen weg." Doordat er steeds maar nieuwe boerderijdieren geboren blijven worden, gaan de 'oudjes' naar het slachthuis of worden ze verhandeld. "En dat is niet bedoeling", zegt Van de Werd tot slot.