Schiphol gaat samenwerken met Hardt Hyperloop

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol gaat een samenwerking aan met start-up Hardt Hyperloop uit Delft. De twee gaan onderzoeken wat de hyperloop, een technologie die in de toekomst razendsnel openbaar vervoer mogelijk moet maken, kan betekenen in het totale mobiliteitsvraagstuk.

Zo kijken de partijen of de hyperloop in de toekomst een alternatief kan zijn voor korte afstandsvluchten. Daarnaast zou de hyperloop de bereikbaarheid van Schiphol kunnen verbeteren.

"Schiphol staat voor het optimaal verbinden van Nederland met de rest van de wereld om zo een bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten. Om dit te kunnen blijven doen is innovatie cruciaal'', zegt Richard Emmerink, ontwikkelingsdirecteur bij de luchthaven.

Buizen

De hyperloop is een systeem van buizen die bijna vacuüm zijn. Daar gaan de voertuigen, aangedreven door magneten, op hoge snelheid doorheen.

Hyperloop haalbaar

Volgens een studie van Hardt is de hyperloop in Europa haalbaar. Hardt komt voort uit een studententeam dat een door Tesla-baas Elon Musk uitgeschreven wedstrijd voor de ontwikkeling van een hyperloop won. InnoEnergy - een fonds voor duurzame energie - deed al een miljoeneninvestering in de Delftse start-up.