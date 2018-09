Deel dit artikel:













"Heel raar als je ineens het veld op komt tégen Ajax" Foto: Pro Shots/Martijn Buskermolen

ALKMAAR - Het was even wennen voor Léon Bergsma: de verdediger speelde dertien jaar lang voor Ajax, maar kwam maandagavond in het shirt van Jong AZ in actie tégen de Amsterdammers. Afgelopen zomer transfereerde hij van Ajax naar het AFAS Stadion.

Het duel eindigde in een 0-1 overwinning voor Jong Ajax, waarmee Bergsma vorig seizoen kampioen werd. Bovendien droeg hij toen nog de aanvoerdersband. "Natuurlijk heb ik nog steeds een band met Ajax", vertelt Bergsma tegen ELF Voetbal. "Ik heb er dertien jaar gespeeld, dus dan is het heel raar als je ineens in een AZ-shirt het veld op komt tégen Ajax." Lees ook: Léon Bergsma geniet van eerste weken bij AZ Bergsma (21) kwam tot nu toe tot één invalbeurt in het eerste elftal van AZ. In het met 5-0 gewonnen duel met NAC Breda speelde hij negen minuten. Wel zat hij iedere wedstrijd bij de selectie van trainer John van den Brom. Momenteel krijgen Pantelis Hatzidiakos en de ervaren Ron Vlaar de voorkeur in het hart van de Alkmaarse defensie.