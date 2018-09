Alle thuisduels Ajax in de Champions League uitverkocht

AMSTERDAM - Alle beschikbare tickets voor thuiswedstrijden van Ajax in de Champions League zijn uitverkocht. Dat meldt de club via de officiële kanalen.

De thuiswedstrijden tegen AEK Athene, Benfica en Bayern München zullen in een uitverkochte Johan Cruijff Arena gespeeld worden. Volgens de club was er ongekende interesse in tickets voor de Europese duels. "Reguliere, mindervalide en F-side-kaarten voor de groepsfase waren in een recordtempo verkocht."

Voor de uitwedstrijden is de club nog met verschillende instanties in overleg over het verkoopschema.

Volgende week speelt Ajax de eerste wedstrijd in de Champions League thuis tegen AEK Athene.