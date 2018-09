Speel voor minister van Financiën en doe mee met het NH Nieuws Panel

NOORD-HOLLAND - Op de derde dinsdag in september, dit jaar de 18e, is het weer tijd voor Prinsjesdag. Duidelijk wordt waarin er wordt geïnvesteerd, maar ook waarop wordt bezuinigd.

Tijd voor het NH Nieuws Panel om te onderzoeken hoe jij er economisch voor staat en waar wat jou betreft in geïnvesteerd of bezuinigd moet worden. De enquête kan worden ingevuld tot maandag 17 september. Invullen duurt vijf tot tien minuten.

Nog geen lid en wil je ook meedoen aan het onderzoek? Meld je dan hier aan voor het NH Nieuws Panel, als je dat nog niet hebt gedaan. Daarna sturen we je binnen 48 uur na je aanmelding de link naar het onderzoek.

Gemiddeld één keer per maand zullen de panelleden via de e-mail een online vragenlijst krijgen. Je bepaalt natuurlijk zelf of je meedoet. Als je niet meer wilt meedoen, meld je je weer af. Inmiddels telt het NH Nieuws panel bijna 2.000 leden.